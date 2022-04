In Königswinter : Vortrag der VHS Siebengebirge beschäftigt sich mit Donaldisten

Königswinter Die VHS Siebengebirge sucht mit Wonne nach ungewöhnlichen Vortragsthemen: Mit „Donald Duck – eine Quelle nie versiegenden Vergnügens“ ist das der Volkshochschule bestens gelungen.

Irene Roth ist bekennender Donald-Fan – wohlgemerkt des einzig wahren Donald, also dem mit dem Matrosenhütchen auf dem Kopf, dem Bürzel hinten und den gelben Watschelfüßen unten. Als solche hat sie sich in einschlägigen Fachkreisen schon einen Namen gemacht: Sie ist nicht nur Mitglied der Kölner Donaldisten und der „Glorreichen Runde über neue Einzelheiten schnabeltragender Organismen sachkundig sinnierender Entenkenner“, kurz „G.R.Ü.N.E.S.O.S.S.E.“, sondern auch ehemalige Halb-PräsidEnte von D.O.N.A.L.D, der „Deutschen Organisation Nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus“. Auf Einladung der Volkshochschule (VHS) Siebengebirge gab Roth im Haus Bachem in Königswinter einen Einblick in das donaldistische Sinn- und Gedankengut, in Kreise, in denen irgendwo „zwischen Wissenschaft und Augenzwinkern“ über die Frage diskutiert wird, ob in Entenhausen eine gesonderte Thermodynamik herrscht, ob es dort ein Recyclingsystem gibt, ob Daniel Düsentrieb ein Toupet trägt und wie Daisys Plattfüße in Pumps passen.