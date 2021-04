Corona-Pause : Drachenfelsbahn stellt Betrieb vorübergehend ein

Die Drachenfelsbahn war zuletzt mit einem Coronaschutzkonzept unterwegs. Wegen steigender Infektionszahlen in der Pandemie wird der Betrieb nun aber vorerst eingestellt. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Zuletzt war die beliebte Drachenfelsbahn mit einem Corona-Schutzkonzept unterwegs, jetzt zog die Bergbahnen im Siebengebirge AG ihre eigene Notbremse: Wegen der konstant hohen Infektionszahlen ruht der Betrieb bis vorerst Ende Juni. Die Regelung gilt ab sofort.

Corona-Zwangspause nun doch für die Drachenfelsbahn: Wie Klaus Hacker, Vorstand der Bergbahnen im Siebengebirge AG, mitteilte, haben die weiter hohen Infektionsraten und das neue Infektionsschutzgesetz das Team bewogen, den Fahrbetrieb bis zunächst Ende Juni einzustellen. Die Regelung gilt ab sofort. „Wir hätten es an Ostern noch nicht für möglich gehalten, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Zugleich ist es in der jetzigen Situation der vernünftigste Schritt, um zur Eindämmung der Pandemie beizutragen und sich solidarisch zu zeigen“, so Hacker.