„Babylon Berlin“ in Königswinter : Dreharbeiten: Schloss Drachenburg ist geschlossen

Königswinter Die aufwändige TV-Serie „Babylon Berlin“ entsteht in Königswinter.

Aufgrund kurzfristig angesetzter Proben als Teil von Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg ist eine Schlossbesichtigung am Samstag, 31. Juli, nicht möglich, teilte die Schloss Drachenburg gGmbH am Freitag mit. Besucher können aber kostenfrei den Park besuchen und auf den Nordturm steigen. Zusätzlich haben Gäste die Möglichkeit, die Ausstellung der Stiftung Naturschutzgeschichte in der Wagenhalle des Schlosses und die Sonderausstellung Nibelungenlied in der Vorburg zu sehen. Shop und Bistro sind ebenfalls zu den üblichen Zeiten von 11 bis 18 Uhr geöffnet.