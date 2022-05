Glosse zum Besuch der Baustelle an der Drachenbrücke : Durch die Decke gegangen in Königswinter

Königswinter Im Wortsinne durch die Decke zu gehen, ist nicht immer schlecht. Auch, wenn Bilder, die von diesem Vorgang gemacht werden, mitunter merkwürdig anmuten, wie GA-Redakteur Mario Quadt bei seinem Besuch der B 42-Großbaustelle der Drachenbrücke in Königswinter festgestellt hat.

Gewiss sind die Wege zur Informationsbeschaffung für Reporter nicht immer einfach, gradlinig oder auf den ersten Blick nachvollziehbar. So erging es mir, als ich die Baustelle der Drachenbrücke in Königswinter besuchen durfte. Da die Bautätigkeiten auf der 650 Meter langen Querung über die Altstadt oben auf der B 42 gar nicht zu sehen sind, sondern unterhalb und zum Teil sogar in der Brücke geschehen, lud der Landesbetrieb Straßenbau NRW unter die Brücke ein. Und plötzlich stand ich ein wenig kopflos ebendort auf der Baustelle, wie das Foto beweist: Rainer Herzog, Pressesprecher des Landesbetriebs, hatte just in dem Moment ein Foto gemacht, in dem ich einen Blick ins Innere der Drachenbrücke werfen durfte.

Aus meiner Sicht hat die Wegelagerei so gesehen etwas Gutes: Wie sonst könnten wir über die Sanierung der wichtigen Nord-Süd-Verbindung zwischen Bad Honnef und Bonn berichten und hinter die Kulissen blicken. Und was Helmut Schmidt angeht, so ist der auch als Mann in Erinnerung geblieben, der sich gegenüber Journalisten in Szene setzen konnte – ob mit Frankreichs Staatspräsident Valery Giscard d´Estaing, in Strandkluft mit kurzen Hosen, Bismarckmütze (Modell „Elblotsen“) oder mit klugen Sätzen wie diesen: „Adenauer hatte noch vier Silben, Kiesinger noch drei. Inzwischen werden die Bundeskanzler immer einsilbiger“, so Schmidt im Hinblick auf die SPD-Kanzler Brandt und Schmidt. Mit diesem Satz hätte Schmidt heute wieder uneingeschränkt recht.