Neues Angebot für Carsharing E-Autos sind jetzt auch vom Bad Honnefer Rathausplatz aus „teilbar“

Das Teilen von Fahrzeugen soll dazu beitragen, weniger „Stehfahrzeuge“ in der Stadt zu haben, meinte Neuhoff. „Der Nutzer kann zum Beispiel mit dem Rad hierherkommen und auf das Auto umsteigen.“ Die Stadt will als Vorbild wirken: Ein Auto aus dem städtischen Pool wird abgeschafft, Mitarbeiter werden für Dienstfahrten ebenfalls Carsharing machen – so wie das auch BHAG-Mitarbeiter an ihrem Standort handhaben. Dort steht bereits seit Mai ein VW e-up und ab sofort noch ein MG5 electric Kombi.