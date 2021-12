Bad Honnefer Sektion von Interplast hilft in Tansania : Ehrenamtliche Helfer für den Operationssaal

Bad Honnef/Puma Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich die ehrenamtlichen Helfer der Sektion Siebengebirge von Interplast für Menschen in Entwicklungsländern. Corona brachte einen großen Teil der Projekte fast zum Erliegen. Doch es gab 2021 auch Erfolgsmeldungen.

Corona brachte Betrieb fast zum Erliegen

Bad Honnefer helfen in Tansania : Solarstrom für die Partner in Puma

Humanitäre Hilfe in Tansania und Malawi : Junge Bonnerin hilft in Afrika

Unter anderem betreibt Interplast – ein gemeinnütziger Verein, der kostenlos plastische Operationen in Entwicklungsländern durchführt – seit nunmehr fast 20 Jahren eine Missionsstation mit Krankenhaus in Puma, doch Corona hatte den Betrieb fast zum Erliegen gebracht. „Viele Mitarbeiter hatten das Haus verlassen, der Betrieb lief auf niedriger Stärke, da die Spezialisten von Interplast seit über einem Jahr nicht mehr gekommen waren“, berichtete der Bad Honnefer Chirurg Michael Schidelko, Vorsitzender der Sektion Siebengebirge.

Sonnenstrom aus der Solaranlage

Der erste Einsatz im April galt dem Projekt „OP-Zentrum am Community Hospital in Kaseye in Nordmalawi“. „Die schon mehrfach angekündigte Inbetriebnahme hatte sich zuletzt wegen Corona um mehr als ein Jahr verzögert“, so Schidelko. Immerhin waren zwischenzeitlich zwei weitere Container in Malawi angelandet, die unter anderem Teile einer Solaranlage enthielten. Sehr zur Freude der Helfer aus dem Siebengebirge und aus ganz Deutschland lieferte diese Anlage nun dem ganzen Krankenhaus mit Nebengebäuden kosten- und unterbrechungsfreien Sonnenstrom.