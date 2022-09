Er singt, sportelt und ist jeck : Eifriger Aegidienberger hat Dankmedaille erhalten

Aegidienberg Er ist Vorsitzender der Sportfreunde Aiegidienberg, war schon Karmevalsprinz und ist Mitglied im Männergesangsverein: Mirko Lorenz ist auf Rievkooche-Kirmes mit der Dankmedaille für Bürgerengagement und Traditionspflege ausgezeichnet worden.

Der „Hansdampf in allen Aegidienberger Gassen“ war während dieser Ehrung gewissermaßen an seinem Arbeitsplatz. Die Sportfreunde Aegidienberg (SFA) richten die Kirmes diesmal aus – da ist Lorenz Vorsitzender. Am dritten Kirmestag hat der Männergesangsverein Liederkranz die große Rievkooche-Pfanne entgegengenommen, weil 2023 die Sänger das Großereignis organisieren. Auch beim Männer-Chor steht das Energiebündel an der Spitze.