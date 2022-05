Vereine feiern die Vielfalt im Bürgerpark Unkel : Ein Fest so bunt wie der Regenbogen

Dreharbeiten für Netflix-Serie : Unkel ist Schauplatz für „How To Sell Drugs Online (Fast)“ Die Filmcrew der zweiten Staffel von „How To Sell Drugs Online“ machte unter anderem Station im Bürgerpark in Unkel. „Unsere Kulturstadt ist attraktiv und lässt sich entsprechend prima in Szene setzen“, kommentiert der Bürgermeister.