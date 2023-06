Oberpleiser Schüler beim „The Duke of Edinburgh`s International Award“ Ein Plus für die Persönlichkeitsbildung

Der Award ist ein 1956 vom deutschen Pädagogen Kurt Hahn und Prinz Philip, Duke of Edinburgh, gegründetes Jugendprogramm. Gefördert werden - in Anlehnung an die Pädagogik von Kurt Hahn - praktisches Handeln, soziale Kompetenz, sportliche Herausforderungen sowie Erfahrungen in und mit Natur und Umwelt. Im Fokus steht immer die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.