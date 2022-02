Betreiber will Ersatzschiff einsetzen : Fähre Bad Honnef/Rolandseck kann bis Donnerstag nicht fahren

Bad Honnef/Rolandseck Das Bad Honnefer Fährschiff „Siebengebirge“, das am Freitagmorgen auf dem Rhein mit einem Tankschiff kollidiert war, muss zur Reparatur. Vermutlich ab Donnerstag möchte der Fährbetreiber ein Ersatzschiff einsetzen.

Das Fährboot „Siebengebirge“ war am frühen Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr während einer Überfahrt auf dem Rhein mit einem Tankschiff kollidiert. Dabei wurde laut Wasserschutzpolizei eine Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem sind bei der Karambolage drei auf der Fähre stehende Autos beschädigt worden. Laut Wasserschutzpolizei Andernach querte die Fähre von Bad Honnef kommend den Rhein, als sie mit dem Frachtschiff kollidierte.

Nach dem Zusammenstoß eines Tankmotorschiffs mit einem Fährboot der Fährverbindung Bad Honnef-Rolandseck am Montagabend, bei dem sich sechs Menschen leicht verletzten, geht die Ursache nach der Ursache der Kollision weiter. Der Fährbetrieb ist eingestellt. Wie die Bad Honnefer Fährgesellschaft Honnef Pool GmbH & Co. KG am Dienstagnachmittag auf GA-Anfrage mitteilte, ist „bis auf Weiteres leider kein Fährbetrieb möglich“.

Derzeit steht das beschädigte Fährschiff noch am Fähranleger in Bad Honnef. Da die Reparatur, die vermutlich in der Lux-Werft in Niederkassel-Mondorf durchgeführt wird, mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird, möchte die Fährgesellschaft so rasch wie möglich eine Ersatzfähre einsetzen. Dieses Boot könne allerdings nicht vor dem 17. oder 18. Februar ihren Betrieb aufnehmen. Die Ursache der Kollision ist noch unklar.