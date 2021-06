Vor der Kulisse der Heisterbacher Klosterruine : Fanfaren erschallen zum Auftakt der Kachelsteiner Kulturtage

HEISTERBACH Das Konzert unter Leitung von Tobias van de Locht bildet fulminaten Beginn der Kachelsteiner Kulturtage.

Danach gab es eine besondere Überraschung für die Zuhörer. Zur Musik kam noch das gesprochene Wort. Van de Locht ist großer Fan der Werke von William Shakes- peare und komponierte auch die Musik für die Fernseh-Dokumentation „Das Geheimnis der Schauspielkunst“. Für Shakespeares Tragödie „Hamlet“ schuf van de Locht 2012 die Schauspielmusik, die bereits siebenmal inszeniert wurde. In Heisterbach gab es eine Kurzfassung mit dem Düsseldorfer Schauspieler Marc-Oliver Teschke. Kongenial agierten Mime und Musiker – einfühlsam die Musik, wortmächtig der Darsteller, der gerade auch in dieser gewaltigen Kulisse besonders wirkte mit seinen Monologen und den berühmten Zitaten „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ und „Der Rest ist Schweigen“, die längst zu geläufigen Redewendungen geworden sind. Die Zuschauer waren begeistert.

Tobias van de Locht war Assistent und Freund des renommierten britischen Komponisten Sir Malcolm Arnold, der ihm auch besondere Förderung zuteil werden ließ. So arrangierte der junge Deutsche bei einem Sommer-Aufenthalt im Landhaus des Meisters in Norwich dessen Klavierstück „Der Freibeuter“ für Orchester, was damals bei Arnold ausgesprochen gut ankam und nun ebenso bei den Zuhörern in Heisterbach.

So glänzten Isabel van Thiel und Georg Frericks bei der Aufführung der Fantasien für Horn und Tuba, bei der wirklich kitzlige Passagen in Höhen und Tiefen zu bestehen waren, die, so Tobias van de Locht, schon manchem Bläser arg zusetzten. Für diese Leistung wurden beide Künstler mit Bravo-Rufen belohnt. Berühmt wurde Malcolm Arnold, der vor genau 100 Jahren in Northampton geboren wurde, besonders durch seine Soundtracks zu 132 Filmen, darunter auch der berühmte Streifen „Die Brücke am Kwai“. Auch dieser Marsch setzte einen eindrucksvollen Akzent dieses musikalischen Auftakts der Kachelsteiner Kulturtage 2021, die im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen mussten.