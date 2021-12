Designierte Tollitäten dürfen aber Session 2015/2026 regieren : Festausschuss Siebengebirge sagt den Siebengebirgszug in Königswinter ab

Da war die Jecken-Welt noch hoffnungsfroh: Ende Oktober sind Andreas I. und Bettina I. (Becker) als Siebengebirgs-Tollitäten vorgestellt worden. Foto: Frank Homann

Königswinter Die Proklamation fällt aus: Die designierten Tollitäten Andreas I. und Bettina I. (Becker) dürfen ihre Regentschaft ber in der Session 2025/2026 nachholen.

Nicht leichten Herzens zieht jetzt auch der Festausschuss Siebengebirge (FAS) konsequent die Reißleinen: Die Vereinigung der Karnevalsgesellschaften der Stadt Königswinter, Stadt Bad Honnef, der Verbandsgemeinde Unkel und des Bonner Stadtbezirks Beuel mit ihren insgesamt über 5000 angeschlossenen Jecken, hat jetzt beschlossen, dass die im Januar geplante Prinzenproklamation und der Siebengebirgszug in Königswinter in Abstimmung mit der Großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft, die in diesem Jahr die Tollitäten Andreas I. und Bettina I. stellt, abgesagt wird.

„Die Gesundheit geht vor, das Wohlbefinden aller liegt uns am Herzen und die Freude am Fastelovend wird nicht vergehen“, sagte FAS-Vorsitzender Fritz Pacht. „Wir schauen nach vorne und das tun wir ab sofort“, so Pacht. Während einer kurzfristig einberufenen Vorstandssitzung hätten die Jecken-Vertreter aus vier Kommunen „ohne zu Zaudern gehandelt“, erklärte Pacht.

Das designierte Siebengebirgs-Prinzenpaar Andreas und Bettina Becker sei zwar „kurz betrübt über die Nachricht aus der Staatskanzlei“ gewesen, es freue sich aber umso mehr über die Nachricht des FAS, der den beiden die Regentschaft für die Session 2025/26 anbot, die sie laut Festausschuss gerne annahmen. Auch werden beide somit zum strahlenden Glanzlicht des Siebengebirgsumzugs im Jahr 2026. Denn: Bis zur neuen Session von Andreas und Bettina hat der FAS bereits anderen Tollitäten die Zusage gegeben.

Da es sich bei der Absage des Saalkarnevals um eine Empfehlung handelt, habe die Entscheidung aus Düsseldorf aber keine rechtliche Wirkung auf die durch die Vereine eingegangen Verpflichtungen (wie Künstlerverträge). „Nichts desto trotz tragen wir die Entscheidung der Landesregierung und der Karnevalsorganisationen mit“, teilte das FAS mit. Zur Abmilderung der drohenden wirtschaftlichen Nachteile für Künstler und Vereine verweist das Land NRW auf den Sonderfond des Bundes für Kulturveranstaltungen. Pacht hofft aber, dass ab der Session 2022/2023 „das Karnevalsvirus die Oberhand gewinnt und uns den ‚Spaß an der Freud’ zurückbringt“.