Modellflugtag in Eudenbach Fliegende Bleistifte am Himmel

Dass Modellfliegen auch für Jugendliche spannend sein kann, bestätigte Lennart Fischer. Der bald 15-Jährige ist seit gut einem Jahr Mitglied in der Modellfluggruppe. Er war mit seiner Extra 330 LX mit E-Antrieb und aus Elapor, einer Bauschaumart, dabei. „Komplett selbst bauen, braucht zu viel Zeit“, so Fischer. Jugendliche seien eher für die Fertigmodelle zu begeistern. Der junge Modellflieger würde sich über weitere Jungflieger im Verein freuen. Beim Jedermannfliegen, das in diesem Jahr am 18. Juni stattfindet, könnten sich Interessierte gemeinsam mit Flugbetreuern ausprobieren. „Viele Jugendliche, die mitmachen wollen, üben bereits vorab online an Flugsimulatoren“, sagte Enkelmann. Geschick, technisches Verständnis und Fingerspitzengefühl bringe dann die Praxis vor Ort. Und auch Regeln müssen gelernt werden. Einfach auf der grünen Wiese starten ist nicht erlaubt.