Köwi-CHef gibt Vorsitz und Ratsmandat ab : Florian Striewe leitet neue Stabsstelle für Bürgerbeteiligung im Königswinterer Rathaus

Florian Striewe. Foto: Frank Homann

Königswinter Der 41-Jährige gibt sein Ratsmandat und den Vorsitz der Königswinterer Wählerinitiative auf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansjürgen Melzer

Florian Striewe wird zum 1. September Leiter der neu geschaffenen Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie zugleich Pressesprecher der Stadt Königswinter. Sein Ratsmandat hat der 41-Jährige bereits zurückgegeben. Der Politikwissenschaftler hatte bei der Kommunalwahl 2020 im Wahlbezirk Königswinter-Nord/Wohnpark als einer von vier Kandidaten der Wählerinitiative das Direktmandat gewonnen. Seine Nachfolgerin im Rat soll Insa Thiele-Eich werden. Die 38-jährige Klimaforscherin und Astronautenkandidatin möchte das Mandat annehmen. Auch sein Amt als Vorsitzender der Königswinterer Wählerinitiative gibt Striewe auf. Für die Stelle gab es 14 Bewerbungen. „Ich freue mich, dass die Stadt auf Drängen des Bürgermeisters und der Koalition hin diese Stelle eingerichtet hat“, sagt Striewe. Noch in diesem Herbst sollen die künftigen Leitlinien für die Bürgerbeteiligung in Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem neu geschaffenen Ausschuss für Bürgerbeteiligung festgelegt werden. „Eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten zwei Dekaden wird dabei der kommunale Klimaschutz sein, bei dem wir auch die Bürger beteiligen wollen“, so Striewe. Für November sei die Vorlage eines „Klimaschutzkonzeptes mit ehrgeizigen Zielen“ geplant. Das Bewerbungsverfahren für die Stelle bezeichnet Striewe als herausfordernd. Er hoffe, dass auch in den Reihen der Opposition gesehen werde, dass er sich in einem äußerst anspruchsvollen Prozess mit zahlreichen guten Mitbewerbern am Ende durchgesetzt habe. „Mir ist klar, dass es jetzt darum geht, als Teil der Verwaltung auch den Rat mit meiner Arbeit zu überzeugen.“

Striewe übernimmt das Amt des Pressesprechers von Carsten Herrmann, der weiterhin das Vorstandsbüro leitet. „Das Thema Kommunikation soll einen höheren Stellenwert erhalten. In der Stabsstelle werden einige Themen zusammengeführt. So bekommt das Thema in der Aufbauorganisation den Stellenwert, den es braucht, um die Aktivitäten der Stadt nach außen zu kommunizieren und die Bürgerbeteiligung auszubauen“, sagt Bürgermeister Lutz Wagner. Die Stabsstelle wird durch Heike Rex (Bürgerbeteiligung) und Ulrike Klein (Öffentlichkeitsarbeit) komplettiert.