Gefahren lauern auch, wenn Stürme vorbei sind : Förster warnen im Siebengebirge vor Unfällen im Wald

Siebengebirge Der Klimawandel und die Winterstürme erhöhen in der Region das Risiko, sich im Forst zu verletzen. Darum warnt das Forstamt vor herabfallenden Kronen und Ästen.

Ferner weist das das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft noch einmal darauf hin, dass es im Wald, anders als an öffentlichen Straßen, in Parks oder in Gärten, keine umfassende Verkehrssicherungspflicht für Bäume gibt. Das heißt: Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung geschieht stets auf eigene Gefahr, so Schütte. Dies ist in Paragraf 14 Bundeswaldgesetz beziehungsweise Paragraf 2 Landesforstgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt.