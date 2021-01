Vorfall in Pärchenclub im Siebengebirge : Frau verlangt Schadenersatz nach Hundebiss

Vorfall in Pärchenclub im Siebengebirge

Siebengebirge Der Besuch in einem Pärchenclub im Siebengebirge hatte für eine Frau aus Rheinland-Pfalz schmerzhafte Folgen: Wegen eines Hundebisses forderte sie Schadenersatz vom Betreiber. Jetzt fällte die Zivilkammer am Bonner Landgericht das Urteil.

Der Besuch eines Pärchenclubs im Siebengebirge hatte für eine 55-jährige Besucherin schwerwiegende Folgen: Weil sie von einem in dem Etablissement frei herumlaufenden Hund gebissen worden war, musste sich die Frau aus der Region Koblenz in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen.

Im Nachgang verklagte die Frau den Clubbetreiber und Besitzer der Hunde auf mindestens 10.000 Euro Schadenersatz. Die 18. Zivilkammer am Bonner Landgericht gab der Klägerin nun Recht. Die Klage sei dem Grunde nach berechtigt, so der Vorsitzende Zivilrichter Manfred Kaufmann.

Vorfall ereignete sich nach Weiberfastnacht 2017

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht nach Weiberfastnacht 2017. Gemeinsam mit drei Freunden wollte die Rheinland-Pfälzerin sich in dem Etablissement amüsieren. Den Club kannte sie schon länger, war noch unter der Geschäftsführung des Vorgängers des jetzigen Betreibers öfter dort zu Gast. Offenbar nutzte die kleine Truppe ihre Vertrautheit mit den örtlichen Gegebenheiten, um sich auch in Abwesenheit des Wirts mit Musik und Getränken zu versorgen.