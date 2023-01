12 500 Euro von Stiftung der Kreissparkasse Köln : Frauenzentren von Bad Honnef und Troisdorf nutzen Spende für neue Ausstellung

Angriffe auf Feuerwehr und Polizei : Diese Erfahrungen machen Einsatzkräfte im Siebengebirge, an Ahr und Sieg Die Attacken auf die Feuerwehrkräfte und die Polizei in der Silvesternacht in Bonn-Medinghoven haben für Entsetzen gesorgt. Welche Erfahrungen machen Einsatzkräfte in der Region bei ihren Einsätzen?