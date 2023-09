Veranstaltung im Adenauer-Haus zur Entstehung des Grundgesetzes Für die Unterschrift stand ein güldenes Tintenfass ohne Tinte bereit

Über diese knapp neun Monate, in denen 65 stimmberechtigte Delegierte aus den westdeutschen Ländern und fünf Vertreter aus West-Berlin mit beratender Stimme über die Verfassung diskutierten, liegen gerade einmal zehn Minuten Filmmaterial vor, wie Preißler berichtete. Dafür aber ein Konvolut von Fotografien. Die Düsseldorfer Fotografin Erna Wagner-Hehmke (1905-1992) hatte von Hermann Wandersleb, Chef der NRW-Staatskanzlei, den Auftrag erhalten, die Arbeit des Parlamentarischen Rates mit ihrer Kamera festzuhalten. Am Ende der Beratungen sollte jeder Parlamentarier ein individuell gestaltetes Album erhalten – Bonn sollte den Abgeordneten in guter Erinnerung bleiben und sie nicht zuletzt gewogen stimmen, in der Hauptstadtfrage für die Stadt am Rhein zu votieren.