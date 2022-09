Bad Honnefer Kultkneipe : „Für viele unserer Gäste ist Küfers Jupp sowas wie ihr zweites Wohnzimmer“

Gabi Kempen zapft: Im Küfer Jupp gibt es nur Bier aus dem Pittermännchen.

Bad Honnef „Küfer Jupp“ ist in Bad Honnef eine Institution und eine der ältesten Kneipen in der Region. Hier treffen sich Kommunalpolitiker, junge Leute, Ruheständler. Ein Blick in die Geschichte der Kneipe – Backpfeifen und Etikettenschwindel inklusive – und ein Blick in die Zukunft. Wie lang wird es die Kneipe noch geben?



Generationen von gelangweilten Schülern und gedankenverlorenen Kommunalpolitikern müssen sich ihrer Lust, sich in dem Holz zu verewigen, hingegeben haben. Da fällt es schwer, noch irgendwelche Namen oder Nachrichten zu entziffern. Es sind Schichten von Schnitzereien auf den Tischen, sodass sie heute wie rätselhafte, abstrakte Kunstwerke anmuten. Die Schänke an der Rommersdorfer Straße hätte man früher vielleicht als Spelunke bezeichnet, heute ist „Zum Küfer Jupp“ eine der kultigsten und ungewöhnlichsten Kneipen in der Region, sowas wie der letzte Mohikaner unter den Traditionslokalen. Und die Gäste sind fast ausschließlich Stammkunden, die die Wirtinnen Gabi Kempen und Regina Dinkela-Liebetrau alle per Vornamen begrüßen.

Der ockerfarbene kleine Bau mit den grau abgesetzten Kanten ist unauffällig. An der Nordseite tanzen drei Fässer auf der Fassade, die drei Laternen mögen aus den 60er-Jahren sein. In einem Fenster irritiert ein Arrangement aus Erdmännchen, Schäfchen und Igeln mit österlichem Plastikgrün. Die Stube besteht aus zwei gedungenen Räumen, im vorderen sind jene fünf mit Messern bearbeiteten Holztische, hinten befinden sich die Theke und zwei weitere Stehtische. Dazwischen ein alter Kohleofen. Eine Heizung gibt es nämlich nicht, erklärt Gabi Kempen schmunzelnd, während sie ein Kölsch aus einem Pittermännchen zapft. Genau, eine Zapfanlage gibt es hier auch nicht. „Dafür ist das Bier bei uns immer frisch“, erklärt die Wirtin.

Altes Handwerk Küfer ist mittlerweile ein seltener Beruf Ab Ende des 19. Jahrhunderts verlor der das Handewerk des Küfers (auch Böttcher, Büttner, Fassbinder, Binder, Bender oder Schäffler genannt), der Behälter und Gefäße, meist aus Holz, herstellt, zunehmend an Bedeutung. Zum einen wurden Eimer und Wannen aus Blech begehrter, zudem machte die Herstellung der Fässer in Fabriken unter Maschineneinsatz viele Fassbinder überflüssig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Holzfässer für Bier und Wein durch Behälter aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahlbehälter verdrängt. Seit den 1990er-Jahren gibt es im Weinbau teilweise wieder eine Rückbesinnung auf die Verwendung von Holzfässern. Der Berug des Küfers ist heute eine Seltenheit. Bundesweit gibt es nur noch rund 60 Betriebe. ⇥sly

Das Haus an der Rommersdorfer Straße 24 ist alt, steht aber nicht unter Denkmalschutz. „Dafür ist an dem Haus in all den Jahren viel zu viel rumgefrickelt worden“, sagt die 63-jährige Wirtin, die die Wirtschaft mit der heute 60-jährigen Regina Dinkela-Liebetrau 1991 übernommen hat.

Frisch gezapft auf dem alten Kneipentisch.

Dinkela-Liebetrau, gebürtige Bad Honneferin, kellnerte ursprünglich aushilfsweise im Küfer Jupp. Als wieder mal ein Wirt aufgeben wollte, sprach sie ihre Freundin Gabi Kempen an, ob sie die Kneipe nicht zusammen betreiben wollten. Kempen verdiente sich auch etwas Geld als Kellnerin im Anno Tubac in Bonn. „Der älteste Teil ist der Gewölbekeller“, erklärt sie und leuchtet mit der Taschenlampe durch Spinnenweben ins Dunkel. Alles andere sind nur Vermutungen. Das Haus soll immerhin 1689 den Einfall der Franzosen, bei dem viele Gebäude durch Brandschatzung zerstört wurden, überstanden haben.

Der Fassmacher zog 1935 ein

Den Namen hat die Kneipe von jenem Küfermeister, der das Haus 1935 kaufte. Josef Becker zog mit seiner Frau Magdalene Magdalena und fünf Kindern hier ein und fertigte in der Werkstatt auf dem Hof Holzfässer an. Als die Nachfrage nach Holzfässern einbrach, wurde aus der Wohn- eine Schankstube: die Geburtsstunde von „Küfer Jupp“. Da er an der Mosel Weinberge hatte, richtete er 1952 mit seiner Frau zunächst eine Straußwirtschaft ein, in der er den eigenen Wein ausschenkte. 1974 gab das Ehepaar das Gasthaus ab.

Danach schrieb das Haus mit jedem neuen Wirt ein eigenes Kapitel. Da war zum Beispiel jener, der in den 1970er-Jahren aus der Kneipe ein Spitzenlokal mit hochwertiger Küche und edel gedeckten Tischen auf weißem Leinen machte. Oder der Wirt, der praktisch nur einen Wein im Keller hatte, dafür aber ein kleines Holzregal mit vielen kleinen Fächern, in denen Flaschenetiketten bereitstanden – die rasch auf die bestellte Flasche geklebt wurden, bevor sie formvollendet dem Gast zum Vorkosten an den Tisch gebracht wurde. Noch heute steht das kleine Regal mit den Etiketten an der Treppe zum Gewölbekeller.

1998 kauften die Geschäftspartnerinnen die Immobilie und sicherten so jene Kontinuität, an der den Stammgästen so sehr liegt. Da ist vor allem diese ursprüngliche Gemütlichkeit. Die Älteren, die den Schankraum betreten, werden sich an ihre eigene Studentenzeit erinnert fühlen, die Jüngeren schätzen die natürliche Ungezwungenheit, und wer in den Garten durchgeht und sich einen Platz im Schatten der uralten Weinrebe sucht, der hat gleich das Gefühl von behaglicher Privatheit. „Für viele unserer Gäste ist Küfers Jupp sowas wie ihr zweites Wohnzimmer“, meint Gabi Kempen. Das war wohl auch der Grund, warum die Wirtinnen vor gut zehn Jahren ihre Stammgäste vom Bad Honnefer Künstler Alois Hanslian malen ließen. Die bunten Bilder hängen jetzt, neben einigen alten Fotografien, an den Wänden des Lokals.

Grüne, CDU, SPD – alle kommen in den „Küfer Jupp“

Sie selbst sei politisch bekennende Grüne, sagt Kempen. Ihre Co-Wirtin mag sich da gar nicht einordnen. Auch wenn die vielen Aufkleber an der Kühltruhe erahnen lassen, dass hier vor allem ein links-toleranter Ton vorherrscht: Berührungsängste gibt es im Küfer Jupp nicht. Nur in Richtung Rechtsextremismus gibt es Aufkleber, die einem den geistigen Mittelfinger zeigen. „Die Junge Union trifft sich seit Jahren hier, die Wählergemeinschaft und die Grünen haben schon Mitgliederversammlungen gemacht, und die Ratsmitglieder von CDU und SPD trinken nach verbalen Attacken im Ratssaal hier vergnügt ihr gemeinsames Bierchen“, erzählt Kempen, die es zwar allgemein mit der gastwirtlichen Schweigepflicht hält, wie sie schmunzelnd anmerkt.

Das Küfer Jupp ist in Bad Honnef eine Institution.

Aber Anekdoten hat sie dennoch parat. Wie jene von einer politischen Versammlung, in der es ziemlich hitzig zuging. Und zwar so leidenschaftlich und erregt, dass einer der Kontrahenten dem anderen mit der flachen Hand eine ordentliche Ohrfeige verpasste. „Hör‘ mal, das hätten wir doch noch ausdiskutieren können“, sagte jener, der sich die brennende Wange rieb. „Ja“, sagte der andere unbeeindruckt, „aber so ging es schneller.“ Gabi Kempen lacht.

Es gab aber auch andere Momente. Zweimal habe sie in den mittlerweile 31 Jahren Hausverbote ausgesprochen. Das eine Mal war es ein ehemaliger Fremdenlegionär, der stets ein Messer bei sich trug, und den sie mutig hinauskomplementierte. Das andere Mal ein Kommunalpolitiker, der es offenbar mit der Wahrheit nicht so genau nahm und sie bis aufs Blut gereizt hatte. Mehr will sie über ihn nicht sagen. Und wenn Leute in die Gaststube kommen, die offenkundig auf Krawall aus sind, da hat sie einen ebenso einfachen wie wirkungsvollen Trick: Sie legt klassische Musik auf, das vertreibe diese Art der Zeitgenossen ganz schnell.

„Tatort“, Pizza und Kesselknall-Essen

Wie ist der typische „Küfer Jupp“-Gast? Man merkt Kempen gleich an, dass ihr diese Frage nicht gefällt. „Viele Jahre klebte an und das Label, ins Küfer Jupp kämen nur Ökos und Studierte“, sagt sie nachdenklich. Das habe sicher mit den ungewöhnlichen Öffnungszeiten zu tun gehabt. Vor 20 Uhr macht die Kneipe nicht auf, freitags und samstags gar erst um 21 Uhr. Da blieben früher die Malocher, die auf dem Weg nach Hause noch zwei, drei Kölsch-Korn-Gedecke tranken, weg. „Aber heute gibt es ja diese krasse Trennung gar nicht mehr“, sagt sie. Da kommen Professoren, Heizungsinstallateure, Beamte, Studierende – querbeet. Montags kommen die Uno- und Doppelkopfspieler, am dritten Donnerstag im Monat die Irish-Folk-Liebhaber.

Karnevalsfreitag herrscht Ausnahmezustand, Stammgäste veranstalten dann ihr jährliches Kesselsknall-Essen (und bringen das Essen selbst mit), und an manchen Sonntagen wird gemeinsam „Tatort“ geschaut – und die Wirtinnen bestellen dann auch schon mal Pizza. Heiligabend aber bleibt die Kneipe mittlerweile geschlossen, denn der nächtliche Ansturm nach der Bescherung und der Christmette war einfach zu groß. „2019 haben wir das letzte Mal Heiligabend geöffnet gehabt, da habe ich drei Stunden lang vor der Tür den Ansturm reguliert. Das mache ich nicht mehr“, erinnert sie sich und lacht herzhaft.

