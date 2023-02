Mehr Grün statt Schotter und Steinen : Wie neue „Gärten des Grauens“ im Siebengebirge verhindert werden sollen

Kaum Grün, viel Grau, nicht schön: In sogenannten Schottergärten finden Tiere keinen Lebensraum und keine Nahrung. Kommunen wie Königswinter suchen nach Wegen, damit solche Steinwüsten gar nicht erst entstehen. Foto: dpa/Annette Riedl

Siebengebirge Für Naturschützer sind sie schlicht die „Gärten des Grauens“: Schottergärten. Einige Bundesländer verbieten sie bereits, Nordrhein-Westfalen nicht so ganz. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert einzelne Städte nun auf zu handeln, darunter Königswinter.

So anschaulich Schottergärten für manch einen auch aussehen können und so leicht die Handhabung dieser „Gärten“ ist, sie leisten ihren eigenen Beitrag zum Klimawandel und schaden massiv der Artenvielfalt. Die Kommunen im Siebengebirge überlegen darum, wie sie die „Gärten des Grauens“ künftig verhindern können.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits den entsprechenden Rahmen gesetzt: Die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalens aus dem Jahr 2018 verlangt in Paragraf acht grüne und wasseraufnahmefähige Flächen dort, wo auf dem Grundstück keine Gebäude oder ähnliche Anlagen stehen. Laut Birte Kümpel vom BUND habe die Anzahl an Schottergärten deutlich zu- statt abgenommen. Aus diesem Grund hat der Umweltverband Bürgeranträge an mehrere Städte im Rhein-Sieg-Kreis geschickt, darunter auch Königswinter.