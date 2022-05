Nach zwei Jahren Pause : Gäste aus nah und fern strömen zum „Grünen Sonntag“ nach Oberpleis

Oberpleis Dieses Fest lockt Gäste aus nah und fern an, da es nicht nur ein verkaufsoffener Sonntag ist, sondern sich Vereine und Organisationen rund um Oberpleis dort präsentieren: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuten sich Besucher aus nah und fern über den „Grünen Sonntag“ in Oberpleis.

Endlich wieder Leben im Ort, Musik in den Straßen, volle Geschäfte und fröhliche Menschen, wo man nur hinsah – es war der Tag „auf den wir sehnlichst gewartet haben“. Nach zweijähriger Durststrecke fand in Oberpleis die 20. Auflage des „Grünen Sonntag“ statt. Und sehr zur Freude des Werbekreises Oberpleis, der zu dem verkaufsoffenen Sonntag mit großem „Heimatfest“ eingeladen hatte, waren nicht nur alle bereits bekannten Vereine, Initiativen und Aussteller wieder mit am Start, „es sind auch noch ganz viele neu hinzugekommen“, so Wilfried Thomas, zweiter Vorsitzender des Werbekreises, der die Veranstaltung gemeinsam mit Bürgermeister Lutz Wagner eröffnete.