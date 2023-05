Trio Ukrainia spielt in Haus Bachem Konzert gegen den Angriffskrieg in der Ukraine

Charmant stellte Susanne Gundelach, die das Trio zu allen Auftritten begleitet, den Inhalt der Lieder vor. Die meisten handelten von Liebe und deren Verwicklungen: mal lustig, mal sentimental, mal mit Gitarren- oder Klavierbegleitung durch Parnes, mal a cappella. Aber auch Kämpferisches wurde angestimmt. So zum Auftakt das Lied „Oh, roter Schneeball“, das Stepan Tscharnezkyj 1914 schuf. Der Marsch ehrt die Ukrainische Legion. Auch das Revolutionslied „O Bella ciao“ erklang. Die Barcarole „Schöne Nacht, du Liebesnacht“ aus Hofmanns Erzählungen hatte Dusheiko für drei arrangiert. Den Titel „Still ruht der See“ sangen sie auf Deutsch und Ukrainisch. „Ich habe meine Heimat verloren seit dem Putin-Krieg“, sagte Yulia Parnes. Moskau werde sie erst wieder bereisen, wenn Putin nicht mehr sei. „Ich hatte geglaubt, in ein, zwei Monaten wäre ich wieder zu Hause in Kiew“, so Dusheiko.