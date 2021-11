Gospelkonzert in Bad Honnef : Gospelklänge wärmen auf dem kühlen Kirchenvorplatz

Bad Honnef Der Bad Honnefer Chor N’Joy singt vor der Erlöserkirche sein anspruchsvolles Programm. Für das Konzert brauchten die Sänger Mut.

Chor und Publikum standen zusammen

„Wir freuen uns wie Bolle, dass wir heute vor Ihnen stehen und für Sie und mit Ihnen singen können, auch wenn wir auf Plan B zurückgreifen müssen und nicht in der Kirche singen können“, begrüßte Chorleiter Johannes Weiß die Zuhörer. Die Sänger zogen aus der Kirche auf die improvisierte Bühne, zum Auftakt den bekannten Protestsong „You are the voice“ auf den Lippen. Die Liedzeilen darin „This time, we know we all can stand together with the power to be powerful, believing we can make it better“ (Diesmal wissen wir, dass wir alle zusammenstehen können, mit der Kraft, die sehr kräftig sein kann, und dem Glauben daran, dass wir es besser machen können) hätten kaum treffender sein können.