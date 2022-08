Aktion in Unkel gegen anhaltende Dürre : Wasser aus dem Unkeler Hallenbad geht an die Bäume und Blumen

Unkel Die Stadt Unkel entchlort das kostbare Gut aus dem frisch sanierten Hallenbad und gießt mit diesen 120 000 Litern – zuvor entchlorisiertem – Wasser unter anderem die Rheinpromenade und die Grünanlagen der Stadt.

120 000 Liter werden zuvor entchlorisiert

Das Hallenbad in Unkel ist für Schulen und Vereine unverzichtbar, aber in die Jahre gekommen. Jetzt wird das Bad mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land saniert. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz nahm den symbolischen ersten Spatenstich vor.

Wer sich an einem sonnigen Tag nicht an bekannten Hotspots im Siebengebirge wie dem Drachenfels aufhalten möchte, um ein wenig für sich zu sein, muss nicht lange suchen. Die Königswinterer Höhenorte bieten beste Alternativen fernab des Trubels.

„Selbstverständlich ist das Wasser des Hallenbades zuvor gründlich entchlort worden“, betont Frank Jax, der mit seinem Kollegen somit ungetrübt freie Fahrt hatte, das kostbare Nass ohne Rückstände auf die Fläche zu bringen. Die insgesamt 120 000 Liter Wasser aus dem Badbecken wurden zweigeteilt in drei mobile Großboxen, die sogenannten IBC-Container, zu je 1000 Liter sowie in den Groß-Tank am etatmäßigen Bewässerungs-Einsatzfahrzeug eingespeist, um dann an den neuralgischen Stellen im Stadtgebiet vergossen zu werden.