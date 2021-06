„Also klingelts zweimal im Kasten“ : Hans Peter Lindlar tippt EM-Partie gegen Portugal

Königswinter Fallen auch in der zweiten EM-Partie Eigentore? Der frühere Kölner Regierungspräsident und jetzige Chef des Verschönerungsvereins Siebengebirge, Hans-Peter Lindlar, sagt Nein. Er prognostiziert einen 2:0-Sieg der DFB-Elf.

Über das Eigentor von Mats Hummels zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft haben sich Millionen von Zuschauern geärgert – Hans Peter Lindlar nicht – oder zumindest nicht in dem Maße wie viele. Denn: Der Vorsitzende des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS) gönnt sich bei verschiedenen Problemstellungen des Lebens auch schon mal den „rheinischen Blick“ auf die Dinge: Jogis Jungs hätten in diesem Spiel zumindest kein Tor des Gegners zugelassen, weshalb der 75-Jährige für die EM-Partie gegen Europameister Portugal positiv gestimmt ist. Er tippt, dass die deutsche Mannschaft Ronaldo und Co. mit 2:0 besiegen wird.