Rheinbreitbacher Traditionskonzert zieht wegen Corona-Lage um : Heimspiel für Bariton Patrick Ruyters beim stimmungsvollen Konzert im Advent

Rheinbreitbach Patrick Ruyters, Agnes Lipka und Rie Sakai bieten in Rheinbreitbach feinste Musikerlebnisse.

Der Bariton Patrick Ruyters, die Sopranistin Agnes Lipka und die Pianistin Rie Sakai waren angekündigt. Diese Besetzung versprach den Zuhörern einen Musikgenuss der besonderen Art. Im evangelischen Gemeindezentrum Rheinbreitbach waren die Stuhlreihen jedenfalls bestens besetzt, die Vorfreude auf ein festliches Hörerleben war den Zuhörern anzusehen. „Wir sind ja so froh, dass wir das Konzert überhaupt stattfinden lassen dürfen“, freute sich Christa Schäfer-Roth, stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises Obere Burg. Traditionell werde seit Jahren am zweiten Advent in der Oberen Burg ein Konzert geboten. In diesem Jahr habe die Veranstaltung ins Gemeindezentrum verlegt werden müssen, um wegen der aktuellen Corona Regeln den Abstand zwischen den Zuhörern besser gewährleisten zu können.