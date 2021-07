Engagement für Familien mit behinderten Kindern : Das „Wolkenschaf“ in Hennef berät und entlastet

Der Verein

Der Verein Wolkenschaf wurde 2017 gegründet und bietet seitdem vertrauensvolle Betreuungsangebote für Familien mit zumeist mehrfach schwer behinderten Kindern mit hohem Pflege-und Beaufsichtigungsbedarf. Die Vereinsmitglieder beraten, unterstützen und entlasten die Familien und helfen bei der eigenverantwortlichen Organisation von notwendigen Alltagsangelegenheiten. Die Ehrenamtler sind allesamt aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, beispielsweise als Krankenschwester, oder einer gezielten Basisqualifikation, die vom Verein angeboten wird, auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Der gemeinnützige Verein „Wolkenschaf“ mit Sitz in Hennef sucht allerdings noch dringend ehrenamtliche Unterstützung. Interessierte können sich an Mechtild Schenk unter 0152 3731 3182 sowie per Mail an info@wolkenschaf.com wenden. Weitere Infos gibt es unter www.wolkenschaf.com.