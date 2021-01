Kreis Neuwied. : Inzidenzwert klettert im Kreis Neuwied wieder auf 97,4

Kreis Neuwied Der Krisenstab der Kreisverwaltung Neuwied meldet außerdem drei weitere Coronatote.

Im Kreis Neuwied sind am Freitag 57 neue Positivfälle sowie drei weitere Todesfälle registriert worden. Die Summe aller Erkrankten seit dem Ausbruch der Pandemie steigt nach Angaben des Krisenstabs der Kreisverwaltung Neuwied auf 4409 Menschen an. Aktuell sind 273 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert kletterte laut aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz auf 97,4. Noch am Vortag lag er bei 92,4. Den niedrigen Wert in diesem Jahr - und somit in diesem Winter - registrierte der Krisenstab am Samstag vor einer Woche mit 79,3. Bei den drei Verstorbenen handelt es sich nach Angaben des Krisenstabs um zwei Männer aus der Stadt Neuwied, die 1935, respektive 1939 geboren sind. Ebenso verstarb eine Frau aus der Verbandsgemeinde Asbach, die 1926 geboren wurde.