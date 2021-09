Erster Einsatz 2022 : Jägerschaft Hegering Siebengebirge will Rehkitze mit Drohnen retten

Jägerschaft Hegering Siebengebirge will Rehkitze mit Drohnen retten

Siebengebirge Jägerin Susanne Wellmann aus Bad Honnef ist neue Leiterin des Hegerings Siebengebirge. Ein großes Thema ist für sie die Kitzrettung mit Drohnen. 2022 sollen die Geräte erstmals zum Einsatz kommen.

Als Kind war „Horst im Försterhaus“ ihre Lieblingslektüre – ein Jugendbuch, in dem es um einen Jungen geht, der den Wald und seine Tiere erlebt. Heutzutage erlebt Susanne Wellmann den Wald und seine Bewohner selbst hautnah, und das fast täglich. Die passionierte Jägerin aus Bad Honnef wurde jüngst zur neuen Leiterin des Hegerings Siebengebirge gewählt. Mit Anna Maria Müller als stellvertretende Hegering-Leiterin stehen erstmals gleich zwei Frauen an der Spitze der Jägerschaft.

Mit dieser Wahl manifestiert sich im Hegeringvorstand ein Trend, der in der Mitgliederstatistik wie auch bundesweit festzustellen ist: Mittlerweile sind 20 Prozent aller Jägerinnen und Jäger im Siebengebirge weiblich, und bei den unter 30-Jährigen sind es bereits 40 Prozent. Dass sich die Jagdausübung dadurch grundlegend verändert, glaubt Wellmann nicht: „Allerdings stehen meines Erachtens bei Jägerinnen eher die hegerischen Aufgaben im Vordergrund.“ Auch spiele die Gewinnung von Fleisch eine größere Rolle als die Trophäenjagd.

Jagdschein seit 2006

„Ein Tier zu töten, ist für mich, die Tiere sehr, sehr liebt, nie leicht“, sagt die Jägerin. Was ihres Erachtens aber ohnehin immer so sein sollte, „denn das verhindert, dass man wahllos oder aus reiner Lust auf ein Tier schießt“. Ohnehin sei der Abschuss mit Abstand der geringste Teil der Jagd.

Kitzrettung im Fokus

Bislang werden die Wiesen, bevor der Traktor anrollt, systematisch zu Fuß durchkämmt. Fünf Kitze wurden auf diese Weise im Revier gerettet. Wellmann geht davon aus, dass es sogar noch viel mehr waren, da das eine oder andere Jungtier angesichts der anrückenden Menschen vorab das Weite sucht. „An der Kuhle im Gras sieht man, wo es gelegen hat.“ Die Zusammenarbeit mit den Landwirten sei sehr gut, betont Wellmann. Oftmals würden sich auch Privatpersonen an der Kitzrettung beteiligen.

Kaum noch Wildschweine im Revier

Glücklicherweise noch nicht im Siebengebirge angekommen ist die Afrikanische Schweinepest. „Das wäre eine furchtbare Katastrophe“, so Wellmann. Die Jägerschaft hat daher ein besonders wachsames Auge auf den Bestand an Wildschweinen. „Wichtig ist es, den Bestand zahlenmäßig so zu halten, dass sich die Krankheit im Fall der Fälle nicht zu stark und zu schnell vermehrten kann.“