Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises : Die Geschichte des Weinbaus im Siebengebirge

Siebengebirge Gefährliches Wasser, allgegenwärtiger Wein: Das Jahrbuch des Kreises widmet sich der Kulinarik – und die Leiterin des Siebengebirges in Königswinter, Sigrid Lange, sich darin dem flüssigen Kulturgut.

Heinz Rühmann schunkelt vor der Siebengebirgs-Kulisse

Wein war Alltagsgetränk

Deshalb gab es auch nicht nur große Weingüter am Rhein, sondern daneben auch Rebhänge in den Seitentälern und kleine Parzellen und einzelne Weinstöcke in den Orten, deren Trauben – damals übrigens vornehmlich rot statt weiß – dem privaten Verbrauch dienten.

Bedeutung lässt sich am Alltag der Menschen ablesen

Die Bedeutung des Weinbaus im Siebengebirge für den Alltag der Menschen lässt sich an zahlreichen Denkmälern ablesen, wie Lange anmerkt: am Weinbrunnen auf dem Königswinterer Marktplatz, am Lehrweinberg in Rhöndorf, an historischen Keltern und Pressen an verschiedenen Orten, an privat und bürgerschaftlich bewirtschafteten Weinbergen. Langes Ausführungen reichen von den Römern bis zur Wingert-Guerilla 2013 und geben auch einen Ausblick auf aktuelle Planungen und Entwicklungen.