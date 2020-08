Keine klare Ansage der Politik : Karnevalisten im Siebengebirge sorgen sich um Session

NRW Landesregierung bremst

Das Land NRW hat das Verbot für Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. In der neuen Coronaschutzverordnung, die am Dienstag veröffentlicht wurde, werden Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste und Weinfeste genannt. Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen können unter Hygiene- und Abstandsvorgaben erlaubt werden. Ministerpräsident Armin Laschet hat sich gegen Straßenveranstaltungen zur Sessionseröffnung am 11.11. ausgesprochen: „Draußen, Straßenkarneval, Infektionsübertragungszeit, Alkohol, Enge – das passt nicht in diese Zeit.“

Etwas zum Straßenkarneval im Frühjahr zu sagen, sei noch zu früh. Man müsse das Infektionsgeschehen im Herbst abwarten. Das sei für die Aktiven, die langfristig planen wollen, „nicht schön“, so Laschet. „Aber es müssen sich zurzeit andere mit größeren Problemen umstellen in ihren Lebensplanungen.“ dpa