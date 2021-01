SPD-Bundestags-Kandidatin im Rhein-Sieg-Kreis : Katja Stoppenbrink sieht Klimaschutz als soziales Projekt

Katja Stoppenbrink ist bei der Bundestagswahl vermutlich SPD-Kandidatin für den Rhein-Sieg-Kreis. Foto: Frank Homann

Rhein-Sieg-Kreis Katja Stoppenbrink fordert voraussichtlich im Bundestagswahlkampf Norbert Röttgen heraus. Die endgültige Nominierung steht allerdings noch aus.



Ihr Gegner könnte prominenter kaum sein: Wenn die Delegierten aus sechs linksrheinischen und drei rechtsrheinischen SPD-Ortsvereinen Katja Stoppenbrink im Wahlkreis II des Rhein-Sieg-Kreises als Kandidatin für die Bundestagswahl am 26. September nominieren sollten, trifft die 44-jährige aus Königswinter-Thomasberg auf den früheren Bundesumweltminister Norbert Röttgen aus Königswinter-Stieldorf. Obwohl Röttgen seit 1994 der unbestrittene „Platzhirsch“ in diesem Wahlkreis war und ist, gibt sich Stoppenbrink selbstbewusst. „Ich freue mich darauf. Er kann sich seiner tragenden Mehrheiten auch nicht mehr so sicher sein. Ich nehme die Rolle der Herausforderin an und bin diskutierfreudig.“

Wann sie selbst nominiert wird, steht noch nicht endgültig fest. Bei einer Wanderung mit ihrer Familie erhielt sie den Anruf, dass sich eine Findungskommission des SPD-Kreisverbands für ihre Nominierung ausgesprochen hatte. Sie habe intensiv darüber nachgedacht, ob sie ihren guten Job als Vertretungsprofessorin für Philosophie an der Uni Münster im Falle ihrer Wahl aufgeben würde und sei zu dem Schluss gekommen, dass sie sich das zutraue, weil sie auch Sozialdemokratin aus Leidenschaft sei. „Wir haben das mit der ganzen Familie entschieden, denn mein Mann und meine Zwillinge müssen das mittragen. Wir sind eine moderne und gleichberechtigte Familie“, sagt sie. Ihr Mann, der an der Uni Stuttgart Volkswirtschaft lehrt, habe sie schon immer unterstützt. „Jetzt sind die Jungs neun. Da ginge es, wenn ich nach Berlin gehen würde.“

Einsatz für bessere Radwege

Ihre ersten politischen Erfahrungen sammelte Stoppenbrink in ihrer Heimat im westfälischen Halle, als sie sich als Mitglied der Jusos für zusätzliche und bessere Radwege einsetzte. Danach ruhte das politische Engagement lange Zeit, bis sie bei der Kommunalwahl 2020 in Thomasberg für die Königswinterer SPD antrat. Ins Rheinland kam sie durch ihr Studium in Köln, wo sie auch ihren Mann, der aus Bonn stammt, kennenlernte. „Unser erstes Rendezvous hatten wir auf einer Ruhebank am Gut Frankenforst.“

Die Liebe zum Siebengebirge war geboren. In der Ausbildung führte sie die Schule („Ich bin die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat“) für ein Jahr nach England. Nach dem Abi studierte sie in einem deutsch-französischen Magisterstudiengang in Köln und an der Pariser Sorbonne deutsches und französisches Recht – unterstützt durch ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Hochschulgruppe sie leitete.

Heute betreut sie dort als Mentorin Studierende. Dem Jurastudium schloss sich ein Magisterstudium der Philosophie und Geschichte in Köln an. Ihr Promotionsstudium absolvierte sie in Münster und Luxemburg. Nach mehreren beruflichen Tätigkeiten im wissenschaftlichen Bereich hat sie seit einigen Jahren eine Vertretungsprofessur am Philosophischen Seminar in Münster.

Wahlkampfthema klimaneutrale Mobilität

Obwohl sie bisher eine Vollblut-Wissenschaftlerin ist, kann sich Stoppenbrink eine Karriere in der Politik gut vorstellen. Sie gehört auch zu den Erstunterzeichnerinnen der deutschsprachigen Scientists for Future-Initiative. Zu ihren Themen im Wahlkampf zählt eine klimaneutrale Mobilität. Dabei ist sie auch hier Sozialdemokratin durch und durch. „Für mich ist das ein soziales Projekt. Beim Umbau von Mobilität darf niemand auf der Strecke bleiben. E-Mobilität muss man sich auch erst mal leisten können“, sagt sie. Der ÖPNV sei für sie das Verkehrsmittel der Zukunft. Im reichen Luxemburg, wo sie gearbeitet habe, sei das Angebot landesweit kostenlos. Stoppenbrink: „Wenn wir überall freies Bus- und Bahnfahren hätten, sähe unser Land anders aus.“

Wichtig ist ihr auch eine gerechte digitale Teilhabe in Stadt und Land, Arbeit und Privatleben. „Wenn wir auch im entlegensten Eifeldorf besseres Internet hätten, würden diese Orte aufleben und der Wohnraum würde in den Städten nicht immer knapper werden.“ Besonders Kindern und Jugendlichen möchte sie mehr Gehör verschaffen. Die Corona-Pandemie zeige, dass die Digitalisierung der Schulen weitgehend verschlafen worden sei. „Lockdown und Homeschooling bringen Eltern und Familien auf eine Weise unter Druck, wie wir uns das vor Kurzem nicht hätten vorstellen können.“ Sie spricht da aus eigener Erfahrung.