Elisabeta Karlstetter hat Hunderte Katzen geschaffen : Katzenkunstwerke sind zum Schnurren schön

Elisabeta Karlstetter ist Katzen-Fanat. Nachdem ihre Ausstellung bereits in Venedig zu sehen war, kommt diese jetzt nach Königswinter. Foto: Frank Homann

Königswinter Künstlerin Elizabeta Karlstetter präsentiert ihre Ausstellung „KatzenARTig“ nach Venedig jetzt auch im Königswinterer Haus Bachem.



Von Roswitha Oschmann

Alles sprichwörtlich für die Katz? Mitnichten! Elizabeta Karlstetter hatte nicht nur das Glück, ein Leben lang von Katzen begleitet worden zu sein, sondern die Künstlerin und Autorin räumt den Samtpfoten auch in ihrem Schaffen viel Raum ein. „KatzenARTig“ heißt ihre neue Ausstellung, die am Sonntag im Haus Bachem eröffnet wird – exakt 14 Jahre nach ihrer furiosen international beachteten Ausstellung „Che felicitá essere gatto a Venezia“ in Venedig oder auf Deutsch: „Vom Glück, eine Katze in Venedig zu sein“.

Fast 3000 Besucher „umschnurrten“ damals in der Lagunenstadt die Arbeiten der Katzenfreundin. Nun lässt sie erneut die „Katze aus dem Sack“ und überrascht das Publikum mit den schönsten 90 Arbeiten aus den letzten 22 Jahren, bei denen die Katze so etwas wie die Königin der Tiere ist. Darunter sind 20 ganz frische Katzenwerke. „Ich habe intensiv gearbeitet“, so das Oberdollendorfer Mitglied der Gemeinschaft Königswinterer Künstler (GKK). „Ich möchte nicht nur auf Katzen reduziert werden“, betont Karlstetter. Dauerhaft und sehr wichtig sind ihr ebenso Themen wie Vergänglich- und Ewigkeit. Mit ihrem Mann Georg Karlstetter schuf sie das Buch „Venedig – dem Himmel so nah!“ mit beseelten Gedankenstreifzügen durch die Serenissima, bei denen sie auch den Katzen auf die Schliche kam.

Die Ausstellung Die Vernissage ist am Sonntag Die Ausstellung wird am Sonntag, 14. August, 12 Uhr eröffnet und ist bis zum 28. August im Königswinterer Haus Bachem, Drachenfelsstraße 4, zu sehen, und zwar mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Die Künstlerin ist stets anwesend. Zur Vernissage liest Georg Karlstetter die Geschichte „Leonessa Ginkgo“. oro

Künstlerin mit beseelten Gedankenstreifzügen durch Venedig

Ist Venedig nun wirklich der Sehnsuchtsort jeder Katze? „Es gibt immer weniger echte Venezianer, nur noch etwas mehr als 50 000. Entsprechend weniger Katzen gibt es. Heute werden sie meistens innen gehalten. Die alten Frauen, die früher die Katzen draußen fütterten, die sind nicht mehr“, erklärt die Venedig-Kennerin. Auf dem Bild „Venezianisches Fenster“ sitzt die Katze vor einem vergitterten Fenster. „Sie so zu sehen, ist wie ein Fünfer im Lotto“, bedauert Karlstetter.

Nicht nur Katzenfreunde dürften sich von den künstlerisch umgesetzten köstlichen Ideen rund um die herzigen Fellknäuel bezirzen lassen. Ein echter venezianischer Spiegel kommt beispielsweise zum Einsatz unter dem Titel „Die Eitle“. Denn es finden sich neben Ölbildern auch Collagen und Objekte, für die Fundstücke aller Art als Materialien dienen. Originalität zeichnen die Arbeiten aus, in denen sich die vielfältigen Eigenheiten und Facetten von Katzen in poetischer, humorvoller und bisweilen auch ironischer Weise widerspiegeln.

Werke zeichnet Originalität aus

Elizabeta Karlstetter ist immer wieder begeistert von der Anmut, der Schönheit, dem Stolz, der Würde, aber auch der Eigenwilligkeit dieses rätselhaften Wesens Katze. Und diese Begeisterung teilt sie mit vielen. Rund 17 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten – damit sind sie die Nummer eins in der Hitliste der Haustiere. „Die Katze ist mein Herzensthema“, gesteht die gebürtige Kroatin. „Ich bin schon als Kleinkind jauchzend hinter der Katze hergekrabbelt.“

Katze kann durchaus auch Seelenbalsam sein. Als Karlstetter nach vier Jahren eifrigen Schaffens 2001 die Bilder für ihre Ausstellung in der spanischen Residenz in Bad Godesberg fertig hatte, passierte 9/11. Sie hatte Angst, dass wegen der depressiven Weltstimmung alles für die Katz gewesen sein könnte – aber es kamen Hunderte Besucher.

Getoppt wurde das alles noch in Venedig. Damals verweilte ein Besucher lange in der Ausstellung, ein Philosoph, der die Künstlerin nach ihren Beweggründen fragte. Ihre Antwort: „Die Katze hat etwas Geheimnisvolles, das ich zu enträtseln versuche.“ Der Mann: „Die Katze ist ein Mysterium, das kann man nicht enträtseln.“ Den Beweis trat schon ihre „Muse“ Leonessa an, die von einem zum anderen Moment auch mal die Krallen zeigen kann, wenn sie gerade nicht liebkost werden möchte.

Sie ist schwarz, hat ein weißes Fleckchen in Form eines Ginkgo-Blattes am Hals. „Mein Mann wollte damals gerne einen schwarzen Kater.“ Die Eheleute kauften quasi die Katze im Sack. Es stellte sich nämlich heraus, es war ein Mädchen, mittlerweile 15 Jahre alt, stolz und würdevoll. „Ihre blauen Augen haben uns verhext.“ Und inspiriert – etwa zum Bild „Das Geheimnis der Contessa Leonessa“. Oder sie wurde für eine Collage in einen lila Mantel gehüllt. „Leonessa ist klein und zierlich, extrem kontrastvoll im Charakter, hat mir schon Tränen weggeschleckt, aber auch ordentliche Kratzspuren hinterlassen.“ Aber ihr Frauchen verzeiht alles, weil ihr Zauber unglaublich ist.

Eine besondere Episode erlebte Elizabeta Karlstetter in Venedig auf ihrer Silberhochzeitsreise. Sie fand ein Flügelpaar auf einem Müllhaufen und nur einen Katzensprung entfernt entdeckte sie auf einem Mäuerchen einen meditierenden, weiß-grauen Kater. „Er saß da wie ein Engelchen, ich hielt ihm die Flügel an, er wurde noch ruhiger.“ Und Fotograf Georg Karlstetter griff sofort zum Apparat und verewigte den Moment. Ein junger Mann stürmte in die Ausstellung und rief außer sich vor Freude: „Das ist mein Grigio. Ich hole ihn.“ Aber er kam nicht zurück. Grigio hatte wohl keine Lust auf Streicheleinheit. So sind Katzen.

Die Selfiesucht hat auch die Katzen erreicht

Vergnüglich der grüne Koffer mit Brett-vorm-Kopf-Katze mit dem Spruch: „Wohin ich auch schaue, akuter Mäusemangel“. Oder: Die Selfiesucht hat auch die Katzen erreicht – beweisen zwei von ihnen in inniger Umarmung und Pfote am Handyauslöser.

Und, kann die Künstlerin den Behauptungen von US-Forschern etwas abgewinnen, wonach Katzenmenschen tendenziell intelligenter, sensibler sind, zudem kreativer, oft unkonventioneller, typische Einzelgänger, die nicht so viel auf soziale Normen halten – im Gegensatz zum Hundemenschen, der eher gesellig, extrovertiert sei und sich gerne an Regeln halte? Da möchte sich Karlstetter nicht festlegen. Genauso wie eine Katze nicht zu enträtseln ist, lässt sich womöglich auch ein Katzenmensch schwer in die Karten schauen.