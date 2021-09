Benefizkonzert für Flutopfer : Kölsche Töne im Kursaal

Beste Stimmung herrscht im Kursaal während des Konzerts. Foto: Roswitha Oschmann

Bad Honnef Der Spielmannszug TV Eiche Bad Honnef und die KG Halt Pol Bad Honnef stellen ein Benefizkonzert mit Mundartmusik für die Flutopfer auf die Beine.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Das war Gänsehautgefühl: „Dat is Heimat“ sangen „Die 3 Liköre“ auf der Kursaal-Bühne – und die Zuschauer im Saal ließen Handylichter wie Glühwürmchen leuchten. Nicht weit von der heilen Honnefer Welt stehen Menschen nach der Juli-Flut an Ahr und Erft vor den Trümmern ihrer Existenz. Um ihnen zu helfen, die Heimat wieder aufzubauen, veranstalteten am Sonntag die KG Halt Pol und der Spielmannszug des TV Eiche ein Benefizkonzert.

Sämtliche Künstler, die gemeinsam ein fünfstündiges Programm wuppten, traten unentgeltlich auf. Das nötigte den Organisatoren Respekt ab, hatten doch gerade die Musiker coronabedingt enorme Einkommensausfälle. Aber: Für alle Künstler, die sich die Klinke in die Hand gaben, alles Top-Bands des rheinischen Karnevals, war es keine Frage, die Aktion der beiden Bad Honnefer Vereine zu unterstützen. Die Flut, die so viel Leid über die Menschen auf der anderen Rheinseite gebracht hat, stellte alles in den Schatten.

Tenor Norbert Conrads hatte noch kurz vor der Katastrophe einen Auftritt an der Ahr, ihn hatte das Schicksal seiner Besucher emotional besonders berührt. Auch seine phänomenale Stimme trug zum Erfolg der Benefizgala bei, an der ebenso Kempes Feinest, Planschemalöör, Spökes, Lupo, Kuhl un de Gäng brillierten. Die Domstürmer stürmten auch abseits von Karneval in bewährter Manier in Hochform den Saal und brachten das Publikum zum Abschluss auf Wolke sieben. Für viele war es doch nach langer Feier-Abstinenz die erste Veranstaltung. Und das auch noch für einen guten Zweck.

Halt-Pol-Präsident Jörg Pütz und Benny Limbach, der Stabführer des Eiche-Spielmannszuges, moderierten dieses „Fest der Solidarität“. Sie dankten neben den Künstlern auch den Projektpartnern, die alle kostenfrei arbeiteten: Kirberg Catering Köln, Quint.Events, KTD Night & Day, HCW Bürofachhandel, Konzept Backhaus Marketing und 3D-Pflegedienst Wesseling. Und natürlich dem Publikum, das mit dem Kartenkauf, dessen Erlös komplett in die Spendensumme einging, allein rund 5000 Euro generierte. Ebenso schlug sich zu 100 Prozent der Verzehr positiv im Ergebnis nieder.