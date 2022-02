Termine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfung : Impfaktion am Samstag in Königswinterer Moschee

Einladung an alle: In der Königswinterer Moschee – hier beim Tag der offenen Tür – kann sich am Samstag von 9 bis 14 Uhr jeder, der will, impfen lassen. Foto: Frank Homann

Königswinter Am Samstag sind alle, die wollen, gleichgültig welcher Konfession, welchen Geschlechts oder welcher Herkunft zur Impfaktion in die Moschee am Stadtgarten in Königswinter eingeladen.

Eine besondere Impfaktion stellt die Türkisch-Islamische Gemeinde in Königswinter am Samstag, 12. Februar, in der Königswinterer Moschee, Am Stadtgarten 16, auf die Beine. Sie lädt alle Menschen der Region ein, sich in den Räumen der Gemeinde von 9 bis 14 Uhr impfen zu lassen.

„Die Impfaktion soll ein Zeichen setzen, dass es auch für die moslemische Gemeinde in Königswinter selbstverständlich ist, in der Region ihren Beitrag zu leisten und ruft alle auf, sich, falls man noch nicht geimpft ist, impfen zu lassen“, erklärte Halit Döndürmez, ehemaliger Integrationsbeauftragter und Sprecher der moslemischen Gemeinde zu Königswinter. „Hierbei ist die Konfession, das Geschlecht oder die Herkunft et cetera nicht wichtig“, betonte Döndürmez.

Eine erfahrene Ärztin werde die Impfung leiten. Für die Aktion stehen die Impfstoffe Biontech und Moderna zur Erst- und Zweitimpfung oder auch zur Boosterimpfung bereit, teilte die Königswinterer Gemeinde mit. Mitzubringen sind der Ausweis, Impfpass, Versichertenkarte und die ausgefüllte Einwilligungserklärung. Anmeldungen unter ☏ 0176/246185338 als Whatsapp oder per Anruf.