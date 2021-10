Großprojekt verzögert sich : Hallenbad Königswinter eröffnet erst im Februar

Exklusiv Königswinter Erneute Verzögerungen gibt es beim Bau des Königswinterer Hallenbades. Auch bei der Kita gerät der Zeitplan durch Materialknappheit und Personalmangel in Schieflage. Aber: Die Kosten sollen laut Stadt gehalten werden.

Die Fertigstellung von Hallenbad und benachbarter Kita in Königswinter verzögern sich weiter. Wie der General-Anzeiger am Montag erfuhr, soll das Bad nun im Februar 2022 und die Kita im Januar 2022 in Betrieb genommen werden.