Stephanie Troscheit in Königswinter : Musikreihe bringt „Magische Momente“ ins Haus Häschen

Stephanie Troscheit (v. l.), Fritz Hoppel und Stephan Schneider brachten den kleinen Konzertraum zum Klingen. Foto: Iris Zumbusch

Königswinter Eine neue Musikreihe gibt es in Königswinter: „Magic Moments“ nennt Pianistin Stephanie Troscheit das äußerst vielversprechende Konzertformat, welches dieses Mal in einer kleinen, feinen Herberge über die Bühne ging.



Ausprobieren, erkunden, neue Wege gehen und staunen – so etwa lässt sich die Verbindung der freien Musikerin Stephanie Troscheit zur Musik beschreiben. Da können auch die Orte, an denen sie Konzerte gibt, ungewöhnlicher sein. Das „Haus Häschen“, eine kleine Gästeherberge in Oberdollendorf in einem alten Haus mit Charme und Charisma, ist für ein Konzert so ein ungewöhnlicher Ort.

Dorthin hatten Stephanie Troscheit (Klavier), Stephan Schneider (Schlagzeug) und Fritz Hoppel (Bass) ihren gemeinsamen Konzertabend gelegt. Die Herbergseltern und Gastgeber, Sabine Combüchen und Alexander Jost, hatten den kleinen Frühstücksraum in einen Miniaturkonzertsaal verwandelt. „So eine Veranstaltung hatten wir noch nie bei uns im Haus. Allein schon die Bestuhlung für alle Zuhörer zusammenzutragen, war eine Herausforderung“, sagte Hausherr Jost mit einem Lächeln.

Seit vielen Jahren seien sie mit Stephanie Troscheit, die in Bad Honnef lebt, befreundet. Die Musikerin habe schon seit längerem den kleinen Aufenthaltsraum für die Musik im Blick gehabt, erzählte Combüchen.

Die Besucher gingen dann auch neue Wege – zunächst ein wenig suchend durch einen idyllischen Garten bis hin zu einer Terrasse über die sich der Weg in den Konzertraum eröffnete. „Magic Moments“ (Magische Momente) will Troscheit bieten. Der aufziehende Vollmond an diesem Abend und die Intimität des kleinen Musikraumes waren für solche Momente ein guter Partner.

Musikalische Hommage an den „unbesiegbarer Sommer“

Stephanie Troscheit brachte gleich zum Auftakt eine bedeutende Botschaft ihres Konzert mit einem Zitat des Schriftstellers Albert Camus auf den Punkt: „Mitten im tiefsten Winter ist mir endlich klar geworden, dass ein unbesiegbarer Sommer in mir wohnt“. Der unbesiegbare Sommer – „The invincible summer“ – so der treffliche Titel des Konzerts, gab an dem Abend in unterschiedlichen Darbietungen den Ton an.