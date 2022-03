Coronatests an Kitas im Siebengebirge : Königswinter schafft PCR-Pooltests an Kitas ab

Das Aus für die PCR-Pool-Tests hat NRW-Familienminister Joachim Stamp am Freitag verkündet. Foto: dpa/Peter Kneffel

Siebengebirge Die Nachricht kam kurzfristig: NRW-Familienminister Stamp kündigte am Freitagnachmittag an, die kostenlosen Kita-Testungen im April einzustellen. Königswinter hatte bereits zuvor entschieden, die PCR-Tests abzuschaffen.

Überraschende Nachricht für alle Eltern von Kita-Kindern: Am Freitagnachmittag verkündete NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) das Aus für flächendeckende Corona-Tests in Kitas. Medienberichten zufolge beendet das Land nach dem 3. April das Angebot für PCR-Pool-Tests. Nach Ostern werde es auch keine kostenlosen Schnelltests mehr zur Verfügung stellen. In den Grundschulen waren die PCR-Pool-Tests bereits Ende Februar abgeschafft worden.

Erst Mitte Februar hatte die Stadt Bad Honnef die Teststrategie in den insgesamt 14 Kindertageseinrichtungen geändert und die PCR-Pool-Tests eingeführt. Zwei Mal pro Woche findet seitdem in den einzelnen Kita-Gruppen die Probenentnahme statt, die anonym in einem Behälter gesammelt und zur Auswertung in ein Labor gebracht werden. Bei einem positiven Ergebnis müssen die Kinder dieses Pools am Folgetag zu Hause bleiben und schnellstmöglich einen PCR-Einzeltest machen. Der Start verlief holprig: Gleich am ersten Tag konnte das Labor aufgrund einer technischen Panne die Ergebnisse erst mit zeitlicher Verzögerung liefern. Eltern beklagten zudem das aufwendige, vor allem aber zeitintensive Verfahren, die Kinder bei einem positiven Poolbefund nur mit einem weiteren PCR- und nicht einem Antigenschnelltest „freitesten“ zu können.

Schutz der Kinder im Mittelpunkt

Das sei allerdings genau die Vorgabe der aktuellen Corona-Betreuungsverordnung, so Holger Heuser, Erster Beigeordneter der Stadt. „Bei allem Verständnis für die Eltern sind wir gesetzlich an dieses Vorgehen gebunden. Und bei allem steht doch der Schutz der Kinder im Mittelpunkt.“ Um zumindest den zeitlichen Aufwand etwas zu minimieren, gebe man die individuellen PCR-Tests den Eltern bereits mit nach Hause. Sollte es seitens des Gesetzgebers neue Vorgaben geben, werde man auch das Testverfahren neu überdenken, so Heuser noch am Donnerstag.