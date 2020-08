Schule mit Maske in Königswinter : Schulbeginn mit Abstands- und Hygieneregeln

Schule mit Maske in Königswinter

Oberpleis Es ist seit Tagen das beherrschende Thema bei Eltern, Lehrern und Schülern: der Schulstart mit Maske. „Kann das überhaupt funktionieren?“ ist die große Frage – erst recht bei den momentan tropischen Temperaturen. Der General-Anzeiger hat sich in Oberpleis umgeschaut.

Mittwoch, 7.25 Uhr am Busbahnhof: Ein Bus nach dem anderen rollt ein. Die Türen öffnen sich, heraus quellen Trauben junger Leute, den Schulrucksack auf dem Rücken, die Maske noch vorschriftsmäßig vorm Gesicht. Erster Handgriff bei fast allen: runter mit dem Ding. Nur ganz vereinzelt sind Schüler zu sehen, die ihre Maske vorsichtshalber auflassen. Es herrscht ein großes Hallo – man trifft sich wieder, viele Schüler haben sich durch Ferien und Lockdown nicht nur wochen-, sondern monatelang nicht gesehen.

In Gruppen stehen die Jugendlichen zusammen, andere machen sich gemeinsam auf den Weg Richtung Schule. Es wird erzählt und gelacht. An Abstandhalten denkt keiner. Die Maske baumelt unterm Kinn oder steckt in der Hosentasche. Eigentlich ist alles wie immer – als gäbe es kein „Corona“.