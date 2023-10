Am Terrassenweg Erneut fahren sich Busse an Baustelle in Thomasberg fest

Dabei hatten aber weder Stadt noch RSVG die Rechnung mit der Baufirma gemacht. Nach Aussage der Nachbarn wurde in den beiden Wochen der Herbstferien lediglich an drei Vormittagen gearbeitet. Mit dem Ergebnis, dass sich die Bauarbeiten, die jetzt eigentlich abgeschlossen sein sollten, noch in einem frühen Stadium befinden. Bei der RSVG war diese Information jedoch offensichtlich nicht angekommen. Am Samstag fuhr sich ein Bus an der Baustelle fest. Ein weiterer Bus musste am Sonntag drehen, weil an der Baustelle kein Vorbeikommen war.