Außergewöhnliche Aktion Warum die Azubis vom Petersberg 4000 Euro an die Tafel spenden

Von Jonny Natelberg, der mit Dierk Kossiedowski und Wilmar Diepgrond die Tafel Königswinter leitet, erfuhren die Petersberger, wie der Ablauf bei der Tafel ist und warum solche Spenden so wichtig sind. „Wir haben heute doppelt so viele Kunden wie vor dem Ukraine-Krieg, versorgen jede Woche mehr als 200 Familien, also etwa 400 Leute, es bildet sich vor der Ausgabestelle am Cleethorpser Platz mittlerweile eine Schlange. Und es gibt 150 Familien, die wir nicht bedienen können“, so der frühere Vertriebsmanager. „Das schaffen wir auch nicht. Dazu bräuchten wir mehr Helfer, mehr Fahrzeuge und auch mehr Lebensmittel – die Geschäfte optimieren ihren Einkauf in diesen Zeiten mit gestiegenen Preisen. Wir haben für eine Erweiterung der Kundenzahl nicht genug Ware.“