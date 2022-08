Folgen eines ICE-Trassenbaus in Königswinter : Amerikanische Nachfahren besuchen Überreste des Hofs der Bellinghausens

Das Einzige, was vom mehr als 600 Jahre alten Bellinghausener Hof übrig geblieben ist, ist diese Scheune. Hier wollen Franz Bellinghausen (l.) und Karl-Heinz Bellinghausen am Montag US-Nachfahren der Familie treffen. Foto: Hansjürgen Melzer

Königswinter Die Bellinghausens wollen ihren Verwandten aus den USA einen großen Bahnhof bereiten. Gemeinsam schauen sie sich am Montag die Stelle an, an dem einst der stattliche Familienbesitz stand. Wegen des Baus der ICE-Trasse Köln-Frankfurt vor 20 Jahren musste dieser abgerissen werden.