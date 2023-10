Pflanzaktion in Königswinter 150 Jubiläumsbäume in Eudenbach sind groß geworden

Wie fest verwurzelt die Bürger in Eudenbach mit ihrem Heimatort sind, zeigt sich besonders in diesem Jahr. 2023 ist ein Jubiläumsjahr. Am18. Februar 1873 wurde mitten in Eudenbach im Oberhau eine kleine Kirche feierlich eingesegnet. Vor 150 Jahren bekamen die Eudenbacher Bürgerinnen und Bürger endlich eine eigene Kirche. Eine Notkirche zwar, die aber als Vorgängerin der heutigen katholischen Pfarrkirche Sankt Mariä Himmelfahrt, ihre Dienste tat. Die Menschen aus dem Oberhau mussten nun nicht mehr den weiten Weg in die Pfarrei Oberpleis laufen, um an den Gottesdiensten teilnehmen zu können.