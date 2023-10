Unfall bei Königswinter Sehr junger Fahrer zerstört Ferrari auf A3

Ein 18-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen auf der A3 bei Königswinter die Kontrolle über seinen Ferrari verloren. Gegen 3 Uhr war der junge Fahrer gemeinsam mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der regennassen A3 in Richtung Oberhausen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg die Kontrolle über den Ferrari Hybrid Supersportwagen, woraufhin er nach rechts in den Seitenraum abrutschte.