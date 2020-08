Festival : 25 Jahre Kachelsteiner Kulturtage in Königswinter

25 Jahre Kachelsteiner Kulturtage in Königswinter

Königswinter Michael Agi ist 85 Jahre alt und veranstaltet seit 25 Jahren ein Festival mit Musik, Kunst und Literatur. Mehr als 300 Veranstaltungen hat er bei den Kachelsteiner Kulturtagen organisiert. Im Juni 2021 gibt es die nächste Auflage.

Seit 25 Jahren organisiert Michael Agi die Kachelsteiner Kulturtage. Mehr als 300 Veranstaltungen hat er seit 1995 ausgerichtet. Hundert unterschiedliche Ensembles und Künstler waren an seinen Konzerten beteiligt sowie an Lesungen und Kunstausstellungen. Agi spielt selbst kein Instrument. „Ich bin Naturwissenschaftler. Aber seit ich im Ruhestand bin, widme ich mich intensiv kulturellen Themen“, erzählt der promovierte Meteorologe.

Michael Agi hat anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Kachelsteiner Kulturtage eine Festschrift verfasst. Er möchte damit noch mehr Leute in der Region erreichen und ihnen die kulturellen Events nahebringen. Die Festschrift soll mit einer Auflage von 500 Stück im September herauskommen. Eine erste Fassung der insgesamt 36-seitigen Schrift ist online unter www.michaelagi.de zu sehen.

Zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Soirees

Den Namen hat das Festival von seinem Wohnort „Am Kachelstein“ in Königswinter: „Wir saßen während der ersten Veranstaltungen im Jahr 1995 bei uns im Wintergarten zusammen und einer meiner Freunde machte diesen Vorschlag, dabei ist es dann geblieben“, erzählt der Organisator.

Zahlreiche Hauskonzerte, Ausstellungen und literarische Soirees haben in den vergangenen 25 Jahren bei Michael Agi zu Hause stattgefunden. Seine Söhne Daniel Agi (Flötist) und Andreas Wolter (Pianist) sind als Musiker tätig. „Ich habe sie nicht beeinflusst oder dazu gedrängt, aber immer unterstützt“, betont Agi. Auch bei einem seiner ersten organisierten Konzerte im Schloss Birlinghoven sind die Söhne aufgetreten.

Mit den von ihm veranstalteten Konzerten in der Region will er auch Kinder und Jugendliche fördern: „Die Kinder von heute sind die Experten von morgen.“ Er verschaffte auch der Nachwuchspianistin Laetitia Hahn ein Konzert, nachdem sie an einem seiner Kinderkonzerte teilgenommen hatte. „Sie ist ein echtes Wunderkind.“