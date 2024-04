32-jährige Angeklagte aus Königswinter Überfälle, Diebstähle und eine Brandstiftung

In dem Haus ihrer Kundin gebe es viel zu holen, soll sie ihm gesagt haben, der daraufhin am 13. Oktober 2021 mit einem Kumpel in ein Königswinterer Einfamilienhaus eingestiegen sein soll. Allerdings gelang es der Bewohnerin, die Eindringlinge zu vertreiben. Im Dezember des Jahres soll das Duo dann in ein leer stehendes Haus in Hennef eingebrochen sein und Gegenstände im Wert von circa 800 Euro gestohlen haben.