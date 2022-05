Urteil am Landgericht Bonn : 35-Jähriger muss nach sexueller Belästigung in Königswinter in Haft

Ein Mann stand jetzt in Bonn vor Gericht. Er erhielt ein Jahr und neun Monate Haft. Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn/Königswinter Ein 35-jähriger Mann muss wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Exhibitionismus in Haft. Er hatte an der Stadtbahn-Haltestelle Oberdollendorf in Königswinter eine 20-Jährige verfolgt und von hinten gepackt. Eine zweite Straftat beging er in Untersuchungshaft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Schödel

Das Landgericht Bonn hat am Dienstag einen 35-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung sowie Exhibitionismus zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann am 21. November 2021 an der Stadtbahn-Haltestelle Oberdollendorf eine 20-Jährige verfolgte und von hinten packte. Der Frau gelang es nach eigenen Angaben, laut zu schreien und sich gegen den Übergriff erfolgreich zur Wehr zu setzen.

Die 20-Jährige hatte den Fall bei der Polizei angezeigt und den Täter auf Fotos identifiziert. Dabei erfuhr sie, dass sie einem Vergewaltiger begegnet war, der bereits viereinhalb Jahren in Haft gesessen hat. Im Jahr 2016 hatte er eine Prostituierte gefesselt, gewürgt und vergewaltigt, mit der er sich zuvor wiederholt als Freier getroffen hatte. Die Strafe hat er voll verbüßt.

Laut Gericht hat der Mann seine Sexualität nicht im Griff

Die Szene im November 2021 sei „der Albtraum einer jeden Frau, die nachts allein unterwegs ist“, so Stefanie Johann to Settel, Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts. Eine Bewährung kam nicht infrage, da der Sexualstraftäter erst ein halbes Jahr zuvor aus der Haft entlassen worden war und zudem unter Führungsaufsicht stand.

Den nächtlichen Übergriff an der Haltestelle bewertete die Kammer nicht – wie angeklagt – als sexuelle Nötigung, sondern – da er keine Gewalt angewandt hatte – nur als sexuelle Belästigung. Damit war die Frage, ob wegen seiner einschlägigen Vorstrafe auch eine Sicherungsverwahrung infrage kommt, vom Tisch. Der Angeklagte, so die Begründung, habe die Tat nicht „wegen der Gegenwehr, sondern aus autonomen Motiven aufgegeben“. Damit sei er strafbefreiend von einer versuchten sexuellen Nötigung zurückgetreten.