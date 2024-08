50 Jahre Städtepartnerschaftsjubiläum Königswinter und Cleethorpes Faires Unentschieden der Bürgermeister beim Croquet

Die Drachenfelsstadt gab sich an diesem Wochenende „very bristish“. Die Partnerstädte Königswinter und Cleethorpes feierten ihre Goldhochzeit mit einer „Garden Party“ im Park und Hof von Haus Bachem. Am Vorabend besiegelten sie die Zukunft ihrer Freundschaft auf Schloss Drachenburg mit einem Eintrag im Goldenen Buch der Stadt, in dem sich schon Queen Elisabeth 1965 verewigt hatte. Dieser wertvolle Foliant war dann auch Bestandteil der Ausstellung, die Bürgermeister Lutz Wagner in der Rheinallee 8 eröffnete – mit Dokumenten, Geschenken aus 50 Jahren Partnerschaft und mit dem Spitzenpersonal des britischen Königshauses in Form lebensgroßer Pappfiguren.