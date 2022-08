Abwechslungsreiches Programm für Fünf- bis 13-Jährige in Königswinter : 60 Kinder bei der Feriennaherholung des Stadtjugendrings

Königswinter Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Für 60 Kinder in Königswinter gilt: Das Beste kommt zum Schluss. Denn bei der Feriennaherholung des Stadtjugendrings wird jede Menge geboten - und das diesmal sogar im Wortsinn rund um die Uhr.

Gleich der Kennenlerntag bei der Feriennaherholung des Stadtjugendrings war so schön, dass sich die ganz Kleinen versteckten, als sie von den Eltern am Nachmittag abgeholt werden sollten. „Wenn die Kinder mit einem Lächeln nach Hause gehen, das ist cool, das spornt mich an“, sagt Alina Jonas. Ein Kind sagte ihr sogar einmal: „Das war der beste Tag meines Lebens.“

Übernachten im Zelt rundet den Tag ab

Ausflüge, Spiel, Spaß, Kreativangebote sind Ferienalltag, aber es besteht auch die Möglichkeit, im Zeltlager auf dem Sportplatz in Bockeroth, wo auch eine Lagerküche aufgebaut ist, zu übernachten. Abends zusammensitzen nach einem langen Tag im Schwimmbad, im Kölner Zoo, im Sprungkäfig in Troisdorf, mit einem Superhelden-Cup oder mit einem Fußballturnier, mit Geocaching oder einer Schnitzeljagd oder gar einer Rafting-Tour auf dem Rhein für die Älteren - das ist Spaß pur.

Teams bereiten Programme vor

„Das ist das Highlight dieses Sommers“, meinte Celina (12), die zum zweiten Mal dabei war. Rafting, Schwimmen, Zelten nannte sie als herausragende Erlebnisse. „Und das Essen ist lecker und die Betreuer sind sehr nett“, lobte das Mädchen aus Oberpleis. Vielleicht wird sie später selbst als Betreuer aktiv sein. So wie Alina Jonas. Sie hatte vor Jahren die Juleica-Ausbildung absolviert, die sie zur ehrenamtlichen Tätigkeit in der Jugendarbeit befähigt.

Juleica-Ausbildung befähigt zur ehrenamtlichen Tätigkeit

„Mein Traum war es schon immer, Lehrerin zu werden“, so Alina Jonas. Die Grundschullehramtsstudentin trainiert drei Leichtathletik-Kindergruppen und eine Eltern-Kind-Gruppe bei der HSG Siebengebirge, arbeitet bei der OGS in Oberpleis und Eudenbach. Nach dem Abitur hatte sie bereits fünf Monate als FSJ in einer Grundschule in Kenia gewirkt.