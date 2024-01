Am 8. Juni 2024 Rückkehr der „7 Mountains Music Night“ mit Neuerungen

Geben wird es bei der diesjährigen „Music Night“ auch wieder Unterhaltung und Musik in den Shuttlebussen. Die war laut Kirscht bei manchen Besuchern so beliebt, dass diese den ganzen Abend einfach Bus gefahren sind. Allerdings viele auch ohne Festival-Ticket. Deswegen werden Tickets dieses Mal nicht nur in den teilnehmenden Locations, sondern auch in den Bussen verkauft. Auch einen Vorverkauf soll es wieder geben. Voraussichtlich wird das wieder über Bonnticket laufen. Aber auch hier sind noch nicht alle Fäden festgezurrt. Fix ist aber der Termin, den sich alle, die dabei sein wollen, schon mal in den Kalender eintragen können: der 8. Juni 2024.